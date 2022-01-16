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19:47 (мск), источник: ТАСС Наука

Эксперт: в России ежедневный прирост пациентов с ковидом к 1 февраля может достичь 65 тысяч

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, регистрируемых в России за сутки, может к 1 февраля достичь 65 тысяч. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

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Источник: AP 2021

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

В октябре авторы представили данные об эффективности модели в научном журнале «Информатика и автоматизация».

«Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тыс. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек», — сказал ученый ТАСС.

Он также отметил, что, согласно расчетам, к 1 февраля число одновременно болеющих ковидом в стране достигнет 1 млн человек. Сегодня количество так называемых активных случаев составляет 623 599, сообщил ученый.

«Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тыс., а число активных случаев болезни достигнет уровня 1 млн 800 тыс. После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать», — заключил Захаров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 326,2 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 803 534 случая заражения, выздоровели 9 858 615 человек, умерли 321 320.

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