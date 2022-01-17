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12:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии ищут короля острова для управления старинным пабом и руинами замка XIV века

В Британии ищут короля или королеву для небольшого острова у берегов графства Камбрия. В обязанности «монарха» будет входить управление местным пабом с 300-летней историей.

По неизвестно откуда взявшейся традиции нового управляющего пабом сажают на трон и выливают ему на голову спиртное для коронации | Источник: IAN TAYLOR/GEOGRAPH

Желающие могут подать заявку на 10-летний контракт на управление пабом Ship Inn и островом Пил, где также находятся руины замка XIV века и кемпинг.

Победителя конкурса коронуют, посадив его на трон и вылив ему на голову спиртное.

Нового управляющего для расположенного невдалеке от города Бэрроу острова, куда можно попасть только на пароме, надеются найти к летнему сезону. Среди прочих достоинств, ему обещают новый туалет, и, возможно, возобновляемые источники энергии.

Монарху нужно будет управлять островом и обслуживать паб, прилегающую территорию и кемпинг, а также следить за туалетом и душевой кабиной. Зато ему не придется отвечать за внешний ремонт зданий и причала.

Площадь острова Пил составляет около 20 гектаров. Помимо паба на нем расположены еще три здания и руины замка XIV века | Источник: SIMON LEDINGHAM/GEOGRAPH

Активисты запустили петицию о спасении острова к югу от полуострова Фернесс после ухода предыдущих арендаторов. Они называют это место «жемчужиной в короне» региона и жизненно важной частью местного исторического наследия.

«Традиция гласит, что каждый новый хозяин посвящается в короли Пила на церемонии, происхождение которой неизвестно. Он должен сидеть на старинном стуле, в шлеме и с мечом в руках, пока на голову ему льют спиртное», — говорится на сайте города Бэрроу, к территории которого относится остров.

Там отмечают, что к XIX веку «коронация» новых хозяев паба Ship Inn стала настолько важным аспектом истории острова, что ответственность за уход за шлемом и троном была включена в договор аренды.

Остров Пил лежит примерно в километре от побережья графства Камбрия | Источник: Getty Images
Попасть на этот остров можно только на лодке или на пароме | Источник: Getty Images
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