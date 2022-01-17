Гинцбург: любой штамм коронавируса как «живая вакцина» может привести к летальному исходу

Однако такая «вакцинация» может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Живой вакциной не только “омикрон” может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание “на ногах”, то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой “вакцинации”, в отличие от вакцинации “Спутником”, безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — сказал он.
20 декабря 2021 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет «живой вакциной» и позволит победить пандемию.