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02:07 (мск), источник: © РИА Новости

«Вектор» оценил живучесть «омикрона» на различных поверхностях

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Способность штамма коронавируса «омикрон» к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА Новости в ГНЦ «Вектор».

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Источник: © РИА Новости

Для оценки степени заразности «омикрона» российские ученые провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов).

Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа.
сообщили в «Векторе»

Во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени снижается, отметили ученые.

В целом динамика снижения инфекционности «омикрона» не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.

«Омикрон»

Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. «Омикрон» выявили более чем в 100 странах, включая Россию.

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