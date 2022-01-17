Австралийский регулятор признал «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 [российского] Центра им. [Н. Ф. ] Гамалеи “Спутник V” будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — указано в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте.
В TGA сообщили, что российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, «демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту [от COVID-19] и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет COVID-19, находясь в Австралии».
«Полученная информация включает опубликованные данные исследований и была предоставлена TGA правительством Российской Федерации», — отмечают в управлении.
Регулятор также подчеркнул, что две дозы вакцины «Спутник V» показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98−100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.
«Признание вакцины “Спутник V” расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины “Спутник V”, теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию», — сообщает TGA.
Правительство Австралии закрыло границы страны в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. К настоящему моменту въезд на территорию государства остается существенно ограничен и для граждан иностранных государств обязательным условием въезда является двукратная вакцинация одним из одобренных TGA препаратов. К настоящему моменту помимо российской «Спутник V» Австралия признает препараты Covishield, CoronaVac, BBIBP-CorV китайской Sinopharm и Covaxin. Для применения в стране одобрены препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американо-германского консорциума Pfizer — BioNTech и две американские вакцины, созданные компаниями Moderna и Johnson & Johnson.