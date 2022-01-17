Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 МВД объяснило отмену отметок в паспорте о браке и детях Необходимость в обязательном проставлении в российском паспорте штампов о регистрации брака и детях отпала из-за цифровизации, сообщили в пресс-центре МВД России.
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
18Казахстан после погромов
08:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В трех российских регионах впервые выявили омикрон-штамм

Сразу в нескольких российских регионах выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В Бурятии в субботу, 15 января, омикрон обнаружили у двух человек, а в течение суток медики сообщили, что получили еще два случая.

«Таким образом, на сегодня мы имеем уже четыре случая подтвержденных мутированного штамма омикрона. Среди четырех трое взрослых и один подросток 15 лет. Все жители республики», — рассказала заместитель главного санитарного врача республики Елена Кузьмина.

Отмечается, что заболевшие не выезжали за пределы региона. Все они были привиты и переносят заболевание в легкой форме.

В Челябинской области омикроном заразилась беременная женщина. Также первые случаи заражения омикроном зафиксировали в Хакассии. Сообщается, что пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что первые пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Красноярске. 14 января вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в России выявили почти 800 случаев заражения омикроном. При этом резкий рост заболеваемости новым штаммом наблюдается в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Курс рубля резко упал
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь