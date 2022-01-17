В РПЦ предупредили о мошенничестве от имени митрополита Илариона

«Письмо от мошенников изобилует ложью, начиная от утверждения, что “в связи с массовыми беспорядками, были разрушены приходы в том числе Иверско — Серафимский женский монастырь” (сохранены орфография и синтаксис оригинала — прим.), и заканчивая самим фактом такого обращения, не имевшего места в действительности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что письма злоумышленников получают как жители России, так и других стран.
«Данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках», — подчеркивается в сообщении.
Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа от 60 до 120 тенге (около 21 рубля). Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.