Психологи выяснили, какие моральные качества люди приписывают красавцам

Ученые пригасили 501 добровольца и показали им по шесть фото привлекательных и непривлекательных людей разного пола и расы. Каждому фото сопутствовало описание какой-нибудь положительной моральной черты человека (справедливый, отважный) и любой другой (сильный, организованный и т. п.). Участникам надо было оценить, насколько указанная черта может быть выражена у человека на фото. Во второй части исследования еще 756 добровольцев выполняли аналогичное задание, но с другим набором черт.
Оказалось, участники гораздо чаще приписывали положительные моральные характеристики более привлекательным людям.
В меньшей степени влияние красоты оказалось выражено на физические и личностные черты. Результаты согласуются с выводами других групп исследователей, которые выяснили, что красивых людей обычно считают более компетентными, умными, психически устойчивыми, что помогает им чаще устраиваться на работу и получать повышение, реже считаться виновными на суде присяжных и получать другие социальные бонусы.