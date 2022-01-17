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18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Психологи выяснили, какие моральные качества люди приписывают красавцам

Люди делают выводы о моральных качествах окружающих, основываясь на их внешности, выяснили австралийские психологи из Мельбурнского университета — привлекательные люди кажутся им более отважными и справедливыми, чем не слишком красивые. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Nonverbal Behavior.

Ученые пригасили 501 добровольца и показали им по шесть фото привлекательных и непривлекательных людей разного пола и расы. Каждому фото сопутствовало описание какой-нибудь положительной моральной черты человека (справедливый, отважный) и любой другой (сильный, организованный и т. п.). Участникам надо было оценить, насколько указанная черта может быть выражена у человека на фото. Во второй части исследования еще 756 добровольцев выполняли аналогичное задание, но с другим набором черт.

Оказалось, участники гораздо чаще приписывали положительные моральные характеристики более привлекательным людям.

В меньшей степени влияние красоты оказалось выражено на физические и личностные черты. Результаты согласуются с выводами других групп исследователей, которые выяснили, что красивых людей обычно считают более компетентными, умными, психически устойчивыми, что помогает им чаще устраиваться на работу и получать повышение, реже считаться виновными на суде присяжных и получать другие социальные бонусы.

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