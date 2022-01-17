Суд лишил прав родителей девочки, жившей пять лет в перинатальном центре

«Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав», — сообщила пресс-служба суда (цитата по ТАСС).
Девочка родилась в клинике «Мать и дитя» в 2014 году. Ее мать после выписки вернула девочку в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице пять лет оплачивал ее отец. В марте 2019 года девочку выписали, и суд обязал родителей забрать ее из больницы, но они этого не сделали.
В феврале 2020 года суд ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также взыскал с них алименты на содержание ребенка. Мать девочки подала апелляцию, Мосгорсуд признал ограничение прав законным.