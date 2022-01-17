Ученые нашли в Африке социальную сеть возрастом 50 тысяч лет

Специалисты из Германии изучили более 1500 древних бусин из страусиной яичной скорлупы, найденных в разное время в более чем 30 разных местах на юге и востоке Африки.
Сравнив внешний диаметр бусин, диаметр отверстий внутри и толщину стенок яичной скорлупы, ученые выяснили, что около 50 тысяч лет назад люди в Восточной и Южной Африке начали делать почти одинаковые бусы. Эти выводы говорят о том, что люди, которые делали бусы, обменивались ими с другими людьми, жившими на огромных расстояниях от них. Ученые считают, что обмен и торговля этими украшениями являлась древней сетью социальных связей, которая помогала делиться символическими сообщениями и укреплять союзы.
Бусы из скорлупы страусиных яиц являются одними из старейших форм украшений, обнаруженных в археологических записях, хотя они не были самыми первыми, используемыми Homo sapiens. Ученые считают, что мужчины и женщины сначала начали украшать себя красноватой охрой около 200 тысяч лет назад, а 75 тысяч лет назад начали носить бусы.
Тем не менее, сама индустрия украшений зародилась именно около 50 тысяч лет назад в Африке, когда были изготовлены первые бусы из скорлупы страусиных яиц — самая ранняя стандартизированная форма украшений, известная археологам.
Важным моментом в украшениях из скорлупы страусиных яиц является то, что вместо того, чтобы полагаться на естественный размер или форму предмета, люди начали сами формировать украшения нужного размера и формы, создавая возможности для развития вариаций стиля.
Изученные образцы бус помогли ученым проследить культурные связи, хотя неясно, обменивались ли древние люди непосредственно бусами или обменивались лишь знаниями о том, как их производить. По словам ученых, большинство доказательств указывает на последнее.
В результатах исследования говорится, что первая в мире социальная сеть не просуществовала долго — около 17 тысяч лет.
Около 33 тысяч лет назад характер ношения бус резко изменился: они исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной Африке. Ученые предполагают, что за этим стояли климатические изменения, пишет The Guardian.