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20:29 (мск), источник: Life.ru

Иммунолог Крючков указал на главную цель «омикрона» в организме человека

При этом профессор вирусологии Альтштейн отметил, что воспаление и тяжёлая лёгочная патология при этом варианте ковида возникает реже, чем при «дельте» и других.

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Источник: Reuters

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей. Именно эта цель данной разновидности вируса в организме может объяснять его лёгкую форму заболевания, рассказал он в беседе с URA.ru.

«По свойствам “Омикрона” появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что “омикрон” лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей и сильно хуже — в лёгких по сравнению с “дельтой”. Это может частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии», — сказал эксперт.

По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, подобное свойство штамма является одним из самых важных с точки зрения снижения патогенности вируса. Профессор вирусологии отметил, что воспаление и тяжёлая лёгочная патология при этом варианте ковида возникает реже, чем при «дельте» и других.

При этом он добавил, что омикрон-штамм сейчас заражает огромное количество людей и даже при небольшом проценте летальности много смертей. Поэтому отнести его к простудным инфекциям пока ещё нельзя.

Ранее учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России. По их расчётам, суточное количество заражений в этот период может превышать 80 тысяч.

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