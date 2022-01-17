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21:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против коронавируса:

1. Устанавливаемые бессрочно:

  • гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов.

2. Устанавливаемые на определенный срок:

  • острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболевания — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2−4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

3. К противопоказаниям также относятся:

  • злокачественные новообразования — в случае применения вакцин «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
  • беременность и период грудного вскармливания — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
  • недостижение возраста 18 лет — в случае применения вакцин (за исключением «Гам-КОВИД-Вак-М», для которой противопоказанием является возраст до 12 лет);
  • возраст старше 60 лет — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак»;
  • иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против коронавируса COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом. Это на 5,12% больше, чем накануне (29 230). В последний раз количество заболевших превышало 30 тыс. 11 декабря 2021 года. Общее число заболевших выросло до 10 834 260.

Тем временем Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Правительственный законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Он предусматривал, что россияне будут предъявлять QR-коды о прививке от коронавируса в общественных местах. В парламент был внесен еще один законопроект — о QR-кодах на транспорте, но его сняли с рассмотрения еще в декабре 2021 года.

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