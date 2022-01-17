21:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
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«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.
Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против коронавируса:
1. Устанавливаемые бессрочно:
2. Устанавливаемые на определенный срок:
3. К противопоказаниям также относятся:
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 30 726 случаев заражения коронавирусом. Это на 5,12% больше, чем накануне (29 230). В последний раз количество заболевших превышало 30 тыс. 11 декабря 2021 года. Общее число заболевших выросло до 10 834 260.
Тем временем Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Правительственный законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Он предусматривал, что россияне будут предъявлять QR-коды о прививке от коронавируса в общественных местах. В парламент был внесен еще один законопроект — о QR-кодах на транспорте, но его сняли с рассмотрения еще в декабре 2021 года.