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04:06 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: распространение омикрон-штамма до регионов займет от двух недель

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Процесс распространения штамма коронавируса «омикрон» до регионов России может занять от двух недель. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли “омикрон”. Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде. Сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции. Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно», — ответил эксперт на вопрос о том, когда новый штамм дойдет до регионов.

Горелов добавил, что воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя. Кроме того, по словам эксперта, омикрон-штамм постепенно вытесняет штамм «дельта» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Он отметил, что по мере приближения к Дальнему Востоку циркулирует дельта-штамм, так как до этих регионов он дошел с опозданием.

«В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная», — отметил Горелов.

Также эпидемиолог сообщил, что проводится постоянный мониторинг ситуации. «В каждом регионе России есть опорные точки, 24 института Роспотребнадзора контролируют каждый из них», — добавил он.

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