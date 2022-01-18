Эксперты предрекли Европе твиндемию из-за возвращения гриппа

Из-за жестких ограничений прошлой зимой в Европе практически полностью исчез вирус гриппа, однако в этом году он возвращается гораздо более быстрыми темпами, сообщает Reuters со ссылкой на данные медрегулятора ЕС. Этот процесс вызывает опасения по поводу двойной эпидемии, или твиндемии, тем более что в этом году циркулирует наиболее опасный для пожилых людей штамм вируса гриппа H3A.
По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе с более высокой, чем ожидалось, скоростью. В декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных на последней неделе года. Это значительно ниже уровня, который был до пандемии, например в 2018 году число еженедельных случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии достигало более 400. Но это больше, чем в прошлом году, когда за весь декабрь в отделении интенсивной терапии был зарегистрирован только один случай гриппа.
Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета, сообщил Reuters главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен. «Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей», — сказал он.
Твиндемия может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения, говорится в отчете ECDC. Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Франции с прошлой недели, в трех регионах страны, включая парижский регион, наблюдается эпидемия гриппа. Другие находятся в предэпидемической фазе. В этом сезоне во Франции уже зарегистрировано 72 серьезных случая заболевания гриппом с шестью смертельными случаями.
Вакцины против гриппа адаптируются каждый год, чтобы сделать их максимально эффективными против постоянно меняющихся штаммов. Их состав определяется за шесть месяцев до начала сезона гриппа, исходя из циркуляции вирусов в противоположном полушарии. Это дает производителям лекарств время для разработки и производства лекарств. Однако в прошлом году вирус гриппа практически не циркулировал, поэтому доступные в этом году вакцины против него «не будут оптимальными» против H3A, указывают эксперты.
В середине декабря 2021 года Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 регионах.
«Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков», — уточнили тогда в ведомстве.
В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что осенью и зимой в стране появятся два новых штамма гриппа. По ее словам, ВОЗ в этом году скорректировала состав вакцины против гриппа, теперь в ней два новых варианта вируса гриппа А. «Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации, следовательно, от них нужно защищаться, у нас нет иммунитета», — заявила она. Кроме того, Попова добавила, что среди граждан появилась еще одна группа риска во время заболевания гриппом — в нее входят люди, перенесшие коронавирусную инфекцию.
Минздрав разрешил одновременно прививаться от коронавируса и гриппа. Согласно данным ведомства, доклинические исследования совместного использования «Спутника V» и вакцины для профилактики гриппа показали, что иммуногенность обеих вакцин сохраняется. Однако препараты должны вводиться в разные части тела, например в левое и правое плечо.
Во время загрузки произошла ошибка.