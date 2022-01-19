11:18 (мск), источник: RTVi
Жители Салоников пятую неделю ищут источник звука, мешающего спать всему городу
В греческом городе Салоники местные жители вот уже пять недель мучаются из-за надоедливого звука. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
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По данным СМИ, обычно этот звук усиливается ближе к ночи и продолжается до утра. Администрация города, группа реагирования на чрезвычайные ситуации и объединения граждан вместе ищут источник раздражающего звука, однако за пять недель их работа так и не увенчалась успехом.
«Звук, который вызывает головную боль, звучит так, как будто он исходит от метеора, но мы не можем найти его источник и вот-вот сойдем с ума», — заявил заместитель мэра города Акис Арапоглу.
Он пояснил, что днем этот звук перекрывает городской шум, что значительно осложняет поиски. Кроме того, он периодически прерывается. Чтобы найти источник, местные власти даже попросили помощи у Союза инженеров-геологов и механиков, но и они не смогли справиться с задачей.
Однако заведующий кафедрой геологии Университета Аристотеля в Салониках и профессор геофизики Костас Папазакос считает, что природа тут ни при чем и звук издается человеком.
«Нет никаких указаний на то, что звук имеет геологическое происхождение. Периодический звук с ритмичными ударами на 100% человеческий», — рассказал он журналистам.
В декабре странный звук испугал жителей города Новороссийска. Местные жители писали в социальных сетях, что в Южном и Восточном районах, а также в поселке Борисовка люди услышали беспрерывно продолжающийся гудок.
«Какой-то очень странный звук — бесконечный гудок. Уже минут 5 беспрерывно», — рассказали новороссийцы.
В пресс-службе администрации города журналистам заявили, что ничего об этом не знают. Местные власти заверили граждан, что системы оповещения не включали и они не имеют к этому отношения. Некоторые интернет-пользователи предположили, что это могло быть эхо от сигналящих автомобилей, которые перед Новым годом образовали пробку в этом районе.