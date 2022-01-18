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11:11 (мск), источник: © РИА Новости

В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в ЗАГСах Ростовской области во время торжественных церемоний заключения брака, следует из опубликованного постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.

Источник: © РИА Новости

Постановление вступило в силу с момента опубликования, в понедельник.

В документе, в частности, прописано, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Бракосочетание проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения.

Постановление также описывает правила поведения участников церемонии. «При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — сказано в документе.

Также в зале торжественных церемоний запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, а также «переставлять предметы мебели, цветочные композиции».

Максимальное время, которое отводится на проведение церемонии заключения брака в торжественной обстановке, — 40 минут.

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