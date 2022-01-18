В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

Постановление вступило в силу с момента опубликования, в понедельник.
В документе, в частности, прописано, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Бракосочетание проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения.
Постановление также описывает правила поведения участников церемонии. «При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — сказано в документе.
Также в зале торжественных церемоний запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, а также «переставлять предметы мебели, цветочные композиции».
Максимальное время, которое отводится на проведение церемонии заключения брака в торжественной обстановке, — 40 минут.