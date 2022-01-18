В России за сутки выявили 31 252 случая коронавируса

За весь период пандемии в России выявили 10 865 512 случаев болезни. 9 902 935 пациентов выздоровели от вируса, 322 678 — скончались.
В Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4078 случаев, Московской области — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской области — 554 случая.
По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.