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12:10 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 31 252 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 31 252 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель превысил отметку в 31 000 впервые с 7 декабря. За сутки скончались от COVID-19 688 человек.

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Источник: Агентство «Москва»

За весь период пандемии в России выявили 10 865 512 случаев болезни. 9 902 935 пациентов выздоровели от вируса, 322 678 — скончались.

В Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 4078 случаев, Московской области — 2754, Краснодарском крае — 715, Свердловской области — 597, Ростовской области — 554 случая.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,7% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 80,2 млн россиян, полностью привились 76,5 млн человек.

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