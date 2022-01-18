12:39 (мск), источник: Московский комсомолец
В РПЦ дали совет учительнице, заявившей, что «бога нет»
Педагог одной из школ Кургана подвергла себя угрозе уголовного преследования из-за неоднозначных высказываний на тему религии.
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Как сообщили региональные СМИ, в одной из местных групп в соцсети появилась жалоба от некоего ученика, который возмутился поведением учительницы. По его словам, во время урока биологии женщина якобы заявила, что «бога нет» и что «молитвы — это ерунда».
«Наговорила на статью 148 “оскорбление чувств верующих”, — писал аноним. — Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство…».
Через некоторое время пост был удален, его автор остался неизвестен. Однако в мэрии заявили, что не отрицают инцидента. В пресс-службе горадминистрации заявили Znak.com, что учитель не хотела оскорбить ничьи чувства, а ее слова были неправильно истолкованы. В частности, директор школы пояснила чиновникам, что учительница с детьми разбирала тему происхождения человека и рассказывала о разных теориях.
В Курганской епархии РПЦ, комментируя инцидент, дали понять, что оскорбления чувств в происшествии не усматривают, однако считают педагога все равно неправой. Пресс-секретарь епархии Михаил Насонов заявил Daily Storm, что «атеистическое мировоззрение … не может оскорбить чувства верующих», но учительнице следует изучать закон.
«Желательно ознакомиться со статьей 48 закона “Об образовании”, — заявил Насонов, — которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения».