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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из России стал финалистом престижного конкурса

Всемирная организация фотографии объявила шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В шорт-лист студенческого конкурса вошли работы 10 студентов из ведущих высших учебных заведений мира. На конкурс они предоставили серии работ от пяти до десяти снимков, раскрывающих тему «Связи». Как пояснили организаторы конкурса, за последние два года людям пришлось в корне переосмыслить сложившиеся взгляды на взаимодействие с окружающим миром и другими людьми, и именно эти вопросы раскрывали в своих работах конкурсанты.

В числе финалистов Студенческого конкурса оказался и фотограф из России Сергей Пронин, представляющий Школу современной фотографии «Докдокдок».

В своей серии работ он показал участников летнего лагеря богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, находящихся в поисках духовного общения.

Что касается финалистов Юношеского конкурса, туда вошли работы победителей семи категорий («Композиция и дизайн», «Уличная фотография», «Пейзаж», «Культура и путешествия», «Мир природы и диких животных», «Портретная съемка», «Открытый конкурс»), которые выбирались ежемесячно с июня по декабрь 2021 года.

Победители в номинациях «Фотограф года в Студенческом конкурсе» и «Фотограф года в Юношеском конкурсе» будут объявлены 12 апреля 2022 года, а их работы будут представлены на Выставке Sony World Photography Awards 2022, которая состоится в Сомерсет-Хаусе, Лондон. Победители получат набор цифрового фотооборудования Sony для реализации своих творческих задумок.

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