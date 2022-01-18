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14:26 (мск), источник: РБК

Кремль не планирует вводить общероссийский локдаун из-за «омикрона»

Локдауны и другие ограничительные меры могут вводить по своему усмотрению руководители субъектов, отметил представитель Кремля.

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Источник: AP 2021

Руководство страны не собирается вводить на федеральном уровне строгие карантинные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что необходимые решения в регионах по борьбе с COVID принимают губернаторы и главы субъектов.

В последний раз общенациональные решения по борьбе с COVID принимались осенью 2021 года. Тогда президент Владимир Путин своим указом объявил период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы получили право как раньше начинать этот период, так и позже из него выходить.

По мнению заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, процесс проникновения «омикрона» в регионы России будет быстрым. «От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли “омикрон”, — пояснил специалист.

Горелов также отметил, что заграница перестала быть ключевым источником распространения инфекции, поскольку новый штамм активно циркулирует в России и появился в популяции.

По словам эпидемиолога, омикрон-штамм постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в то время как за Уралом ситуация «несколько иная». В связи с большей заразностью нового штамма Горелов ожидает шестизначные числа заболевших в сутки.

К 17 января омикрон-штамм выявили еще в десяти регионах России. Первые случаи заражения «омикроном» зарегистрировали в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Дагестане, Хакасии, Бурятии, Челябинской, Новгородской, Самарской областях, в Крыму и Севастополе.

По модели, которую просчитали специалисты Университета Вашингтона, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может прийтись на конец января — начало февраля. По их расчетам, в первые дни февраля число случаев заражения будет превышать 80 тыс. в сутки. Максимальный показатель — 85,8 тыс. — придется на 4 февраля, ожидают они. Впоследствии число ежедневно регистрируемых случаев пойдет на спад и к концу февраля опустится до 30 тыс.

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