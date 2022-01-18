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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аукционе в Дубае продадут «космический» черный бриллиант

За него постараются выручить не менее 6,8 миллиона долларов.

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Аукционный дом Sotheby's в Дубае представил уникальный бриллиант, который, возможно, имеет «космическое» происхождение.

Редкий камень весом 555,55 карата под названием «Загадка» (Enigma) уйдет с молотка в феврале. За него постараются выручить не менее 6,8 миллиона долларов. В качестве возможной оплаты аукционный дом планирует принимать и криптовалюту, сообщает AP.

Камень принадлежит к разновидности кубического алмаза черного цвета под названием карбонадо. Есть гипотеза, что черные алмазы имеют космическое происхождение и образовались из алмазной пыли, появившейся в результате взрыва сверхновой. Ученые из США обнаружили в образцах чёрных алмазов некоторые редкие соединения титана и азота. До сих пор их находили только в составе метеоритов.

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