14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукционе в Дубае продадут «космический» черный бриллиант
За него постараются выручить не менее 6,8 миллиона долларов.
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Аукционный дом Sotheby's в Дубае представил уникальный бриллиант, который, возможно, имеет «космическое» происхождение.
Редкий камень весом 555,55 карата под названием «Загадка» (Enigma) уйдет с молотка в феврале. За него постараются выручить не менее 6,8 миллиона долларов. В качестве возможной оплаты аукционный дом планирует принимать и криптовалюту, сообщает AP.
Камень принадлежит к разновидности кубического алмаза черного цвета под названием карбонадо. Есть гипотеза, что черные алмазы имеют космическое происхождение и образовались из алмазной пыли, появившейся в результате взрыва сверхновой. Ученые из США обнаружили в образцах чёрных алмазов некоторые редкие соединения титана и азота. До сих пор их находили только в составе метеоритов.
Анна Лысенко