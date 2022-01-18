14:35 (мск), источник: © РИА Новости
Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сроки карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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«Мы оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Она добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.