Нового ихтиозавра назвали в честь пивоваров

Один из самых ранних видов ихтиозавров, останки которого нашли на севере Невады в США, ученые назвали Cymbospondylus youngorum в честь пивоваров Тома и Бонды Янгов.
Оказалось, что Янги — давние любители палеонтологии. Еще в 1993 году, едва основав пивоваренную компанию, они назвали свое авторское пиво IIchthyosaur IPA в честь доисторических морских пресмыкающихся, которые жили 250−70 млн лет назад. Дело в том, что Том, до того как стать пивоваром, был геологом, а также интересовался окаменелостями, сообщает The News and Observer.
Команда немецких палеонтологов, несколько лет проводившая раскопки в Неваде, узнала о пиве, названном в честь ихтиозавра, и обратилась к Янгам за пожертвованием. Пивовары поддержали ученых финансами, продуктами и, конечно же, своим пивом. Благодаря их помощи в 2011 году и был открыт ранее неизвестный вид ихтиозавра. Спустя 11 лет ископаемому виду торжественно присвоили официальное название в честь покровителей.