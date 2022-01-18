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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нового ихтиозавра назвали в честь пивоваров

А еще раньше пиво назвали в честь ихтиозавров.

Один из самых ранних видов ихтиозавров, останки которого нашли на севере Невады в США, ученые назвали Cymbospondylus youngorum в честь пивоваров Тома и Бонды Янгов.

Оказалось, что Янги — давние любители палеонтологии. Еще в 1993 году, едва основав пивоваренную компанию, они назвали свое авторское пиво IIchthyosaur IPA в честь доисторических морских пресмыкающихся, которые жили 250−70 млн лет назад. Дело в том, что Том, до того как стать пивоваром, был геологом, а также интересовался окаменелостями, сообщает The News and Observer.

Команда немецких палеонтологов, несколько лет проводившая раскопки в Неваде, узнала о пиве, названном в честь ихтиозавра, и обратилась к Янгам за пожертвованием. Пивовары поддержали ученых финансами, продуктами и, конечно же, своим пивом. Благодаря их помощи в 2011 году и был открыт ранее неизвестный вид ихтиозавра. Спустя 11 лет ископаемому виду торжественно присвоили официальное название в честь покровителей.

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