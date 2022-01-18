16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
На Шри-Ланке воздушный змей унес мужчину в небо
Житель Шри-Ланки Надараса Манохаран вместе с друзьями запускал гигантского воздушного змея и едва не улетел в небо.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Порыв ветра поднял змея в небо, и мужчина не успел отпустить трос. В итоге он оказался на высоте примерно в 12 метров.
Он крепко держался, и друзьям удалось опустить змея.
Когда тот приблизился к земле, Надараса смог спрыгнуть.
Он получил небольшие травмы.