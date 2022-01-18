Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Минфине назвали способы повысить размер будущей пенсии Повысить размер будущей пенсии можно с помощью покупки пенсионных баллов
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
32Главные события 2021 года в фотографиях
16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Шри-Ланке воздушный змей унес мужчину в небо

Житель Шри-Ланки Надараса Манохаран вместе с друзьями запускал гигантского воздушного змея и едва не улетел в небо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Порыв ветра поднял змея в небо, и мужчина не успел отпустить трос. В итоге он оказался на высоте примерно в 12 метров.

Он крепко держался, и друзьям удалось опустить змея.

Когда тот приблизился к земле, Надараса смог спрыгнуть.

Он получил небольшие травмы.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Сказал, что от...
ЕСПЧ нашел нарушения в пожизненном приговоре Леониду Невзлину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь