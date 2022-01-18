17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подтвердили начало шестого массового вымирания
Это становится очевидным, если учитывать масштабы вымирания беспозвоночных.
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В далеком прошлом Земля пережила пять массовых вымираний по разным причинам. В последние десятилетие ученые спорят о том, началось ли на планете шестое вымирание, спровоцированное антропогенным влиянием.
Исследователи из Гавайского университета в Маноа нашли новые доказательства в пользу того, что шестое вымирание — это не гипотеза, а реальность. Они проанализировали красные списки Международного союза охраны природы (МСОП) и пришли к выводу, что в них внимание уделено в основном млекопитающим и птицам. Вместе с тем МСОП не учитывает огромное количество уже вымерших или находящихся на грани исчезновения беспозвоночных, которые составляют подавляющее большинство биоразнообразия (до 97% видов).
«Красный список сильно предвзят», — пишет один из авторов исследования, биолог Роберт Коуи.
Чтобы проиллюстрировать масштабы вымирания, ученые сосредоточили свое внимание на моллюсках, которые составляют второй по величине тип беспозвоночных животных после членистоногих.
Если ориентироваться только на птиц и млекопитающих, с 1500 года на Земле исчезло около 1,5 процента видов, что близко к «фоновой» скорости вымирания в промежутках между глобальными вымираниями. Но если учитывать и беспозвоночных, показатель составит от 7,5 до 13 процентов от общего количества (примерно 2 млн) всех видов растений и животных.
«Включение беспозвоночных было ключом к подтверждению того, что мы действительно являемся свидетелями начала шестого массового вымирания в истории Земли», — говорит Коуи.
Ученые отмечают, что некоторые виды переживают текущий кризис лучше, чем другие. Например, вымирание растений и морских видов пока не достигло таких масштабов, как вымирание наземных животных.
Анна Лысенко