17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: современные люди стали менее рациональными
Сдвиг от коллективного к индивидуальному и от рациональности к эмоциям произошел около 40 лет назад.
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Ученые из Вагенингенского университета, Нидерланды, и Университета Индианы, США, провели исследование современного языка и типа мышления. С помощью компьютерной программы они проанализировали миллионы книг, статей и заметок и пришли к выводу, что общество сейчас живет в «эпохе постправды», обстоятельствах, при которых научные аргументы менее значимы при формировании общественного мнения, чем эмоции.
В книгах и заметках того времени увеличивалось количество слов, связанных с рассуждениями, например, «определить» и «заключить». Ученые объясняют это быстрым развитием науки и техники и их социально-экономическими выгодами для общества.
Но последние 40 лет в обществе наблюдается обратная тенденция, направленная не на рассуждения и факты, а на чувства и эмоции. Кроме того, изменился и ракурс ориентации с коллективной на индивидуальную.
Ученые отмечают, что эта тенденция на сентиментальность встречается не только в художественной литературе, но и в журналистике.
С появлением и распространением социальных сетей, примерно с 2007 года, переход от рациональности к чувствам в письменном языке заметно ускорился, а слов, связанных с рассуждениями и фактами, стало намного меньше, чем сентиментальных. В современном обществе, по словам исследователей, на первом месте стоит «я», и только потом «мы», а основная тенденция сместилась в сторону «я чувствую» и «я верю».
Екатерина Гура