22:43 (мск), источник: Коммерсантъ
ВОЗ: здоровые пациенты не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса
Научных подтверждений необходимости получения бустерной (ревакцинальной) вакцины от коронавируса здоровыми людьми пока не существует. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, вопрос о распределении таких доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы организации по иммунизации.