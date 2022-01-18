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22:43 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: здоровые пациенты не нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса

Научных подтверждений необходимости получения бустерной (ревакцинальной) вакцины от коронавируса здоровыми людьми пока не существует. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, вопрос о распределении таких доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы организации по иммунизации.

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Источник: AP 2021

«Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах», — сказала Сваминатан на брифинге ВОЗ (цитата по «РИА Новости»).

Руководитель отдела Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери считает, что сейчас нет оснований для необходимости вакцинации существующими препаратами четвертой дозой. «Нам важно не перегружать иммунную систему прививками», — пояснил на брифинге в Амстердаме Кавалери (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что возможно возникновение усталости населения из-за необходимости частых «бустерных» уколов, в связи с чем он призвал выработать стратегию по иммунизации жителей уже после нынешней волны таких уколов.

Напомним, осенью прошлого года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса под названием «омикрон». Впервые его выявили в ЮАР. По данным ВОЗ, «омикрон» распространяется быстрее, и эффективность вакцин при столкновении с ним ниже. В России зафиксировано более 700 случаев заражения этим штаммом.

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