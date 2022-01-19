NASA предупредило о возможной изоляции российского модуля МКС

Российский модуль «Звезда» на МКС могут навсегда изолировать, если устранить утечку воздуха из него не удастся. Об этом сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA.
«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль. Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики», — сказала она.
По словам Гейтенс, сейчас американские и российские специалисты продолжают работу по поиску места утечки.
В «Роскосмосе», комментируя заявления Гейтенс, сообщили, что последнее место утечки уже найдено и причин для беспокойства нет. «Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля “Звезда” российского сегмента МКС», — цитирует ТАСС слова руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца.
По его словам, средства для устранения негерметичности планируют доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты устранят утечку. «Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», — заявил он.
«Звезда» — основной модуль российского сегмента МКС. Там расположены системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Это одна из самых старых составляющих космической станции.
На орбиту модуль запустили в июле 2000 года, то есть в составе МКС он прослужил уже более 21 года. Разработка модуля началась еще в советское время: изначально он должен был стать составной частью планировавшейся станции «Мир-2». Его корпус сварили еще в 1985 году. Однако после распада СССР и переориентации на проект МКС модуль доработали, модернизировали и включили в состав новой станции.
Утечки воздуха на модуле фиксируют уже несколько лет. Случаи снижения давления на МКС фиксируют по меньшей мере с 2019 года. В августе 2020 года утечка усилилась. Вначале в «Роскосмосе» утверждали, что она происходит в американском сегменте, но последовательная герметизация отсеков станции как на российской, так и на американской половине позволила установить, что воздух уходит из «Звезды».
9 октября 2020 года космонавт Иван Вагнер с помощью пластилина, который ему предоставили американские астронавты, залепил два возможных места утечки. Это не помогло. Новое возможное место утечки в переходном модуле «Звезды» нашли с помощью чайного пакетика: космонавты запустили его в невесомость и проследили за его движением вслед за потоками воздуха. На этот раз прореху в корпусе «Звезды» заклеили специальным скотчем. Этот метод также не помог. В ноябре 2020 года трещину загерметизировали специальной заплаткой, присланной с Земли, изготовленной из резины и алюминиевой фольги, но проблему это не решило. В марте 2021 года для заделки дырок в корпусе космонавты использовали клей на основе мастики, пленку и несколько слоев герметика.
В январе 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 мм ртутного столба. К весне утечку воздуха удалось снизить в три раза, но не остановить окончательно.
Последнее на сегодняшний день место утечки в «Звезде» космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли в декабре 2021 года. О проблемах «Звезды» упомянул глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем новогоднем поздравлении космонавтам. «Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал он. По словам Рогозина, руководство РКК «Энергия» доложило ему, что космонавты «нашли некоторые проблемы и знают, как их излечить». В «Роскосмосе» пообещали, что средства для устранения утечки на станцию доставит ближайший грузовой корабль «Прогресс». В соответствии с озвученным госкорпорацией графиком ближайший «Прогресс» на орбиту отправится только в середине февраля.
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