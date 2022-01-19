Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В России сократили срок карантина по коронавирусу Сроки карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Фоторепортажи
5День МЧС: самые невероятные истории спасения
10Празднование Крещения в регионах России
10:29 (мск), источник: Life.ru

Юрист Спиридонова рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

По словам эксперта, небюджетные организации сами определяют порядок и условия индексации оплаты труда.

Источник: Reuters

Индексация зарплаты должна быть гарантирована всем гражданам, работающим по трудовому договору, поскольку она сама по себе является государственной гарантией по оплате труда. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что её механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора», — отметила Спиридонова.

При этом юрист подчеркнула, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает единую индексацию зарплаты для всех. По словам Спиридоновой, если предприятие не получает деньги из бюджета, то работодатель вправе самостоятельно устанавливать порядок и условия индексации, включая её размер и периодичность. Кроме того, коммерческие компании могут определять в том числе и коэффициент индексации, добавила юрист.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему шуточные ролики с Путиным "рвут" "Тикток" и собирают миллионы просм
3 больных места космической стратегии НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь