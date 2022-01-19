Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В России сократили срок карантина по коронавирусу Сроки карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
40Кого мы потеряли в 2021 году
09:05 (мск), источник: Газета.Ру

Умер легендарный редактор журнала Vogue Андре Леон Телли

Одна из самых влиятельных персон в мире моды, бывший главный редактор журнала Vogue, — Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Источник: AFP 2021

По информации издания, Андре Леон Телли умер в больнице штата Нью-Йорк. О причинах смерти близкие и родные знаменитости пока предпочитают не распространяться.

Свой путь в fashoin-журналистике Телли начал в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Оттуда он перешел в Women’s Wear Daily, став руководителем его парижского бюро. Затем он проработал пять лет в журнале W, после чего последовали краткие периоды работы в различных изданиях, включая The Times, прежде чем в 1983 году Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue. В этом же году в журнале начала работать Анна Винтур.

Винтур и Телли сформировали мощную руководящую команду в Vogue. Когда Винтур была назначена главным редактором в 1987 году, она сделала Телли креативным директором журнала, и эту должность он занимал вплоть до 1995 года.

Андре Леон Телли считался главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 91 года скончалась Грейс Мирабелла, бывший главный редактор журнала Vogue, возглавлявшая издание с 1971 по 1988 год.

Олеся Филиппова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новый поворот в деле об ограблении вдовы Градского
Новые правила: кому можно получить медотвод от прививки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь