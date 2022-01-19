Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

Сейчас россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V».
«Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта», — рассказали в компании.
Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор, добавили в «Интуристе».
Отмечается также, что в присланном на арабском языке документе многое не понятно.
«Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а не вакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис», — сказал собеседник агентства.
Сейчас участники рынка ждут уточняющих комментариев.