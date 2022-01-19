Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
11:43 (мск), источник: © РИА Новости

Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Египет на фоне распространения «омикрона» с 22 января меняет правила для туристов: всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора «Интурист».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:00 (мск)ТК «Трамплин» в Москве могут закрыть из-за людей без масок
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

Сейчас россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V».

«Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта», — рассказали в компании.

Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор, добавили в «Интуристе».

Отмечается также, что в присланном на арабском языке документе многое не понятно.

«Указано, что тестировать будут вакцинированных туристов, а не вакцинированных с ПЦР-тестом теперь не пропустят? Непонятно, будут ли тестировать детей, будет это бесплатно или платно. Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис», — сказал собеседник агентства.

Сейчас участники рынка ждут уточняющих комментариев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Пушков предупредил Францию о последствиях 'сдерживания' России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь