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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, сколько черных дыр существует во Вселенной

Полученное число оказалось ошеломляющим.

Источник: NASA/JPL-Caltech

Поскольку черные дыры для нас невидимы, ученым трудно подсчитать, сколько их может быть во Вселенной. Но астрофизики из Италии все же попытались это выяснить.

Черные дыры представляют собой схлопнувшиеся ядра мертвых массивных звезд. Вместо того, чтобы подсчитывать количество черных дыр, ученые подсчитали, сколько в космосе могло существовать звезд, из которых потом образовались эти черные дыры.

Производя расчеты, астрофизики исходили из ряда параметров, таких как скорость звездообразования, количество звездной массы и металличности межзвездной среды. Они задействовали современное моделирование эволюции одиночных и двойных звезд SEVN.

Полученное число оказалось ошеломляющим: примерно 40 квинтиллионов черных дыр, что составляет 1% всей обычной (барионной) материи в наблюдаемой Вселенной, сообщает Science Alert.

При этом самые массивные черные дыры образовались в результате слияния двойных черных дыр в звездных скоплениях, говорят исследователи.

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