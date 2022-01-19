13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В египетском Асуане нашли гробницу с 20 мумиями
Она была «спрятана» под древним культовым местом.
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На раскопках в египетском Асуане исследователи обнаружили большую семейную гробницу с двадцатью мумиями.
Команда итальянских египетских археологов работает на раскопках в Асуане с 2019 года. Они изучают район, окружающий мавзолей Ага-Хана, где находится более 300 гробниц, датируемых VI веком до нашей эры — IV веком нашей эры, сообщает Миланский университет.
Найденная гробница относятся к греко-римскому периоду. Она была скрыта под хорошо сохранившейся прямоугольной конструкцией, на которой видны следы таинственного пожара, затронувшего и захоронение. Найденное здесь огромное количество бараньих и других костей, фрагменты глиняной посуды, тарелки для подношений и плиты с иероглифическими надписями подсказывают, что это место использовали для жертвоприношений. Это первое подобное сооружение, найденное в некрополе Ага-Хана.
Гробница была разграблена еще в древности, но всё же в ней, кроме мумий, сохранилось немало интересных артефактов. Это медное мужское ожерелье с выгравированной на греческом языке табличкой с упоминанием имени умершего Никострат, большой сосуд для жертвоприношений и другие предметы.
Изучение мумий показало, что некоторые из них принадлежали детям, другие — пожилым людям, которые страдали артритом и другими болезнями преклонного возраста. Была найдена и мумия матери с младенцем.
Анна Лысенко