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15:28 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР: общие правила въезда в Египет не изменились

Дополнительное тестирование на коронавирус по прилете в Египет будут проводить только для пассажиров, чьи медицинские документы покажутся работникам санитарной службы сомнительными, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации не подтвердили информацию «Интуриста» о том, что с 22 января всех прибывающих в Египет будут тестировать на коронавирус.

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Источник: Reuters

В АТОР пояснили, что источником информации об изменениях правил въезда стал циркуляр Минздрава Египта на арабском языке, который неправильно перевели. По данным АТОР, выборочное тестирование по прилете в Египет ждет только туристов, чьи справки о тестировании или сертификаты о вакцинации «не будут соответствовать требуемым правилам». При этом в документе не указаны критерии, по которым определяется «несоответствие» документов.

С чем могут столкнуться туристы по прибытию в Египет, по версии АТОР:

  • туристов с «сомнительными сертификатами и справками» в аэропортах Шарм-Эль-Шейха, Хургады, Марса Алам, Табы, Луксора и Асуана попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW (британский стандарт экспресс-тестирования); результат теста должен прийти через 15 минут;.
  • если экспресс-тест положительный, туриста на пять дней отправят на изоляцию в забронированном отеле; на 6 день он должен будет сдать тест, если он тоже окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции, после чего он сможет завершить карантин;.
  • аналогичные требования по проверке документов действуют в аэропортах Каира и Александрии, но в этом случае если повторный экспресс-тест на антиген будет положительным, то въезд запретят, а туриста отправят обратно в страну вылета.

«Подчеркнем еще раз: выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет», — говорится в пресс-релизе АТР. Ассоциация добавила, что эту информацию ей подтвердили и в посольстве Египта в России.

Для въезда в Египет российским туристам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о полном курсе вакцинации «Спутником V» (это пока единственная российская вакцина, признанная в Египте). Документы должны быть на английском языке. Эти правила касаются граждан в возрасте от 12 лет.

В декабре власти Египта обновили требования для непривитых иностранных туристов, обязав их предоставлять оригинальную справку с ПЦР-тестом или с тестом на антиген, сданным не ранее чем за 24 часа до прибытия. Новые правила приняли из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

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