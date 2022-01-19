АТОР: общие правила въезда в Египет не изменились

В АТОР пояснили, что источником информации об изменениях правил въезда стал циркуляр Минздрава Египта на арабском языке, который неправильно перевели. По данным АТОР, выборочное тестирование по прилете в Египет ждет только туристов, чьи справки о тестировании или сертификаты о вакцинации «не будут соответствовать требуемым правилам». При этом в документе не указаны критерии, по которым определяется «несоответствие» документов.
«Подчеркнем еще раз: выборочное тестирование по прибытию ждет только тех путешественников, справки о тестировании или сертификаты о вакцинации которых не будут соответствовать требуемым правилам для въезда в Египет», — говорится в пресс-релизе АТР. Ассоциация добавила, что эту информацию ей подтвердили и в посольстве Египта в России.
Для въезда в Египет российским туристам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о полном курсе вакцинации «Спутником V» (это пока единственная российская вакцина, признанная в Египте). Документы должны быть на английском языке. Эти правила касаются граждан в возрасте от 12 лет.
В декабре власти Египта обновили требования для непривитых иностранных туристов, обязав их предоставлять оригинальную справку с ПЦР-тестом или с тестом на антиген, сданным не ранее чем за 24 часа до прибытия. Новые правила приняли из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.