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16:18 (мск), источник: РБК

В Москве задержали главврача СИЗО «Матросская тишина»

По версии следствия, он подделывал документы, чтобы обосновывать невозможность содержания заключенных под стражей.

Источник: РИА "Новости"

Главного врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали в Москве, сообщили РБК источник, близкий ко ФСИН. Также о задержании Кравченко сообщает «РИА Новости».

По словам собеседника РБК, Кравченко был задержан во вторник, 18 декабря. Его подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов подтверждающих невозможность пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.

«Информацию подтверждаю, два члена ОНК сейчас едут в “Матросскую тишину” выяснять подробности», — сказал РБК член ОНК Александр Хуруджи.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН и в пресс-службу Следственного комитета России.

«Матросская тишина» — следственный изолятор № 1 управления ФСИН по Москве, расположенный на одноименной улице. Как место лишения свободы он функционирует с конца XIX века. В «Матросской тишине» и в больнице при этом СИЗО содержались и содержатся фигуранты многих известных уголовных дел, в их числе экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, бывший глава Серпуховского района Московской области Александра Шестун, ректор «Шанинки» Сергей Зуев, экс-заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и другие.

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