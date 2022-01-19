«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с Волочковой

По информации пресс-службы УТ МВД РФ по ЦФО, во вторник полицейских вызвали к самолету в «Шереметьево», в котором находилась гражданка 1976 года рождения, она вела себя неадекватно и отказывалась надевать маску, оскорбляла полицейских, пока ее везли в отдел. На нее составили два протокола. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Волочковой.
«Во время выполнения рейса SU325 Мале — Москва 18 января c.г. экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — говорится в сообщении.
Пресс-служба авиакомпании отмечает, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании Волочкова использовала ненормативную лексику и отказывалась выполнять требования экипажа и командира воздушного судна.
«В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения. Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей», — говорится в сообщении.
По прибытии рейса в «Шереметьево» сотрудники полиции сопроводили пассажира в отделение полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.