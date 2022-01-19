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17:08 (мск), источник: RTVi

«Омикрон» атакует. Как регионы справляются с новой волной коронавируса

В России продолжает расти уровень заболеваемости COVID-19. Всего за одну неделю, с 12 по 19 января, число суточных заражений увеличилось почти вдвое: с 17 946 до 33 899. Как регионы борются с новым витком пандемии — в материале RTVI.

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Источник: Агентство «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января «омикрон»-штамм коронавируса был выявлен уже у 1 682 россиян. При этом только 21,4% заражений оказались завозными. В Ростовской области было зарегистрировано 37 случаев заражения «омикроном», в Калмыкии — 22, в Самарской области — 13, в Татарстане — 11 и еще 10 — в Нижегородской области. Первые случая заражения новым штаммом зафиксированы в Туве, в Красноярском крае, Хакасии, Ямало-Ненецком АО, а также в Иркутской, Орловской, Воронежской, Свердловской, Челябинской и Волгоградской областях. Все заболевшие были изолированы и находятся под наблюдением медиков.

На фоне распространения «омикрона» срок карантина для заразившихся коронавирусом сокращается с двух недель до одной, сообщила вице-премьер, поскольку власти готовятся к двукратному росту заболевших к 24 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, расширяющий срок действия коронавирусных ограничений с 25 февраля до 1 апреля 2022 года. Речь идет о требованиях к работодателям перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников. Кроме того, горожанам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями требуется сохранять домашний режим. По словам Собянина, ограничения неплохо себя показали и отказываться от них преждевременно.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев также анонсировал ужесточение карантинных мер. По его словам, среди них могут быть отмена массовых мероприятий, отмена плановых госпитализаций и сокращение диспансеризации, увеличение процента людей, работающих в удаленном формате. Также он заявил, что в планах властей ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, увеличение количества машин, бригад скорой помощи и запасов лекарств в медучреждениях. Конкретные распоряжение об ограничениях на текущий момент в силу не вступили.

В Свердловской области с 20 января запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям предписано перевести на дистант 30% своих работников. Заведения общепита продолжат работать в ночное время до 27 января. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Вместе с этим были сделаны и послабления. Так, с 20 января QR-код потребуется только для посещения госучреждений, а также домов отдыха и санаториев.

В Орловской области также ограничили действие системы QR-кодов до 28 февраля. С 13 января они необходимы только при посещении учреждений культуры и спорта, а также массовых мероприятий. Решение вызвало достаточно большую дискуссию, но до подъема [заболеваемости] оно соответствует времени, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников. В первую очередь это касается пожилых и беременных.

Власти Курской области рекомендовали работодателям перевести на дистанционную работу 30% своих сотрудников. В первую очередь «удаленка» предписана работникам старше 65 лет, не вакцинированным, имеющим хронические заболевания и беременным.

В Самарской области предписали переводить сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. При этом мера не распространяется на вакцинированных работников и тех, кто предоставил сведения о перенесенном COVID-19.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 13 января снова запретил заведениям общепита работать по ночам. Глава региона также не исключил «превентивного» ужесточения мер. «Будем смотреть, как развивается ситуация в крупных российских городах. Если рост продолжится и будет носить выраженный характер, нужно превентивно, не дожидаясь роста у нас, ужесточать ограничительные меры», — заявил он.

Власти Белгородской области выделили в региональном бюджете 124 млн рублей для закупки лекарственных препаратов. «Когда закончится пандемия, тогда сможем оценить — были ли мы готовы или нет. Ни у кого в мире опыта такого нет, поэтому мы стараемся оперативно анализировать и принимать решения вместе с главными врачами. Мы хотим какого-то чуда, думая, что коллективный иммунитет решит все проблемы, но ковид никуда не делся», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов попросил министра здравоохранения России Михаила Мурашко о помощи со стороны федеральных властей в переговорах с частными клиниками. «В осенний пик мы мобилизовали абсолютно всех. Если прогнозируется еще больший уровень заболеваемости, в два раза, то с тотальной мобилизацией медиков будут сложности. Частные клиники не испытают тех нагрузок и затруднений, что государственные, но при увеличенном амбулаторном лечении нам потребуются все силы», — объяснил Артамонов.

Он также отметил, что следует усилить пропаганду вакцинации, потому что жители Липецкой области не верят в угрозу коронавируса. При том, что всплеск заболеваемости в регионе ожидается уже через три-четыре недели.

В Туве с 17 января уже действует запрет на массовые мероприятия до 1 апреля, а в Бурятии те, кто прибывает из-за границы, обязаны самоизолироваться на 14 дней. По оценкам специалистов, роста случаев заболевания «омикроном» в Сибири можно ожидать в конце января — начале февраля.

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В Пермском крае количество заболевших COVID-19 в феврале и марте 2022 года может превысить осенние показатели в четыре раза, сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень. В связи с этим прикамский Минздрав готов перепрофилировать более 7 тысяч коек для организации «красных» зон" в стационарах.

Опасаются роста заболеваемости и на Чукотке. Руководителям местных учреждений рекомендовано проводить ПРЦ-тестирование сотрудников и допускать к работе только тех, у кого результат на коронавирусную инфекцию отрицательный. По словам начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко, тестированию подлежат все прибывшие в регион отпускники и командированные, включая вакцинированных. Сдать анализ прибывшим нужно в течение дня. Кроме того, вахтовым рабочим будет запрещено активно перемещаться по полярному региону, сообщила Ищенко.

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