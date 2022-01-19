Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

«Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет», — говорится в публикации.
По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».
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