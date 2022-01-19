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22:40 (мск), источник: © РИА Новости

Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что миру грозят пандемии гораздо хуже коронавируса, и призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой, сообщила газета Financial Times.

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Источник: © РИА Новости

«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса “омикрон” и “дельта” являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», — пишет издание.

Так, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Как сказал Гейтс, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран.

Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например, для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.

Ранее Гейтс заявлял, что число случаев заражений коронавирусом пойдет на спад после волны штамма «омикрон», COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.

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