В ВОЗ рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки

В рекомендации указывается, что ограничения на поездки, введенные после выявления в мире «омикрон»-штамма, говорит о неэффективности таких мер.
ВОЗ убеждены, что требования к пассажирам о необходимости носить маски, а также предоставлять результаты тестирования на коронавирус или сертификаты о вакцинации «должны быть основаны на оценке риска» и не должны создавать финансового бремени для путешествующих.
В комитете настаивают на том, что от граждан не следует требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия для въезда в страну, так как доступ к вакцинам на сегодняшний день в мире остается ограниченным, а их распределение — неравным.
Кроме того, комитет призвал страны-участницы организации признать все одобренные ВОЗ вакцины «в контексте международных поездок» для экстренного применения против коронавируса. Эксперты также посоветовали мировому сообществу в случае передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным проводить эпидемиологические расследования.
В ВОЗ убеждены, что это позволит лучше понять «потенциал эволюции новых вариантов коронавируса в популяции животных», а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить опасность, представляющую для людей.
Ранее председатель генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации от коронавируса. По его словам, опасность заключается в том, что штаммы они могут обходить действие вакцин.