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19 января, источник: Коммерсантъ

В ВОЗ рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации выпустил рекомендацию с призывом отменить либо ослабить ограничения на международное транспортное сообщение. В заявлении организации отмечается, что поездки не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, который переживают страны.

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Источник: Reuters

В рекомендации указывается, что ограничения на поездки, введенные после выявления в мире «омикрон»-штамма, говорит о неэффективности таких мер.

ВОЗ убеждены, что требования к пассажирам о необходимости носить маски, а также предоставлять результаты тестирования на коронавирус или сертификаты о вакцинации «должны быть основаны на оценке риска» и не должны создавать финансового бремени для путешествующих.

В комитете настаивают на том, что от граждан не следует требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия для въезда в страну, так как доступ к вакцинам на сегодняшний день в мире остается ограниченным, а их распределение — неравным.

Кроме того, комитет призвал страны-участницы организации признать все одобренные ВОЗ вакцины «в контексте международных поездок» для экстренного применения против коронавируса. Эксперты также посоветовали мировому сообществу в случае передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным проводить эпидемиологические расследования.

В ВОЗ убеждены, что это позволит лучше понять «потенциал эволюции новых вариантов коронавируса в популяции животных», а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить опасность, представляющую для людей.

Ранее председатель генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации от коронавируса. По его словам, опасность заключается в том, что штаммы они могут обходить действие вакцин.

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