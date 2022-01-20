Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19

В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом часть заболевших не подозревают о своем состоянии, так как не испытывают серьезного недомогания. Однако слабость симптомов COVID-19 или даже их отсутствие у носителя коронавируса не отменяют того факта, что он представляет угрозу для других людей.
Если вы предполагаете, что недавно общались с зараженным COVID-19 человеком, лучше позаботиться о мерах предосторожности, считает Хухрев.
В частности, снизить риск развития болезни может промывание носа и прием витаминов C и D, уточнил он.
«Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа (вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ. — Прим. ред.), и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос», — сказал терапевт.
По его словам, подобные меры будет уместно принять, если, например, ваш недавний собеседник имел признаки простудного заболевания.
После контакта с человеком, который, возможно, являлся носителем коронавируса, нужно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, продолжил Хухрев.
Лучше делать это в течение как минимум семи дней, хотя при заражении омикрон-штаммом симптомы заболевания появляются значительно раньше.
«Надо более внимательно относиться к своему здоровью примерно семь-десять дней после контакта с потенциально инфицированным человеком. Если вы контактировали с человеком, инфицированным “омикроном”, то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня (по данным медиков, инкубационный период у омикрон-штамма короче, чем у других вариантов коронавируса. — Прим. ред.), но мы пока не можем оценить, в какой пропорции (распространился. — Прим. ред.) “омикрон” у нас в стране», — объяснил Хухрев.
В случае, если вы обнаружите у себя любые симптомы заражения, необходимо обратиться к врачу. Самый надежный способ уменьшить вероятность инфицирования и избежать тяжелой формы COVID-19 — вакцинация.