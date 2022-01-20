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06:26 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: нельзя надеяться, что с появлением «омикрона» число тяжелых случаев уменьшится

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС призвал не рассчитывать, что с появлением штамма коронавируса «омикрон» число тяжелых случаев заболевания уменьшиться.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас создается впечатление, что заболевание протекает легче, но это лишь иллюзия. Учитывая масштаб пандемии, не нужно рассчитывать, что число тяжелых случаев уменьшится. Омикрон обладает большей заразительной способностью в силу того, что имеет большое сродство к рецепторам, к которым он прикрепляется в организме человека. В результате происходит быстрое нарастание вирусной нагрузки и быстрое размножение вируса», — сказал он.

Горелов добавил, что с появлением «омикрона» также сократился инкубационный период заболевания. Теперь он составляет три-пять дней.

Ранее директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков выразил мнение, что «омикрон» вызывает достаточно легкое течение болезни и снижает летальность до 0,1% среди инфицированных.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом.

11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 305 случаях «омикрона» в РФ. Таким образом за неделю заболеваемость этим штаммом в РФ выросла более чем в пять раз.

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