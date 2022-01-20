Эксперт: нельзя надеяться, что с появлением «омикрона» число тяжелых случаев уменьшится

«Сейчас создается впечатление, что заболевание протекает легче, но это лишь иллюзия. Учитывая масштаб пандемии, не нужно рассчитывать, что число тяжелых случаев уменьшится. Омикрон обладает большей заразительной способностью в силу того, что имеет большое сродство к рецепторам, к которым он прикрепляется в организме человека. В результате происходит быстрое нарастание вирусной нагрузки и быстрое размножение вируса», — сказал он.
Горелов добавил, что с появлением «омикрона» также сократился инкубационный период заболевания. Теперь он составляет три-пять дней.
Ранее директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков выразил мнение, что «омикрон» вызывает достаточно легкое течение болезни и снижает летальность до 0,1% среди инфицированных.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом.
11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 305 случаях «омикрона» в РФ. Таким образом за неделю заболеваемость этим штаммом в РФ выросла более чем в пять раз.