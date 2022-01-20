10:53 (мск), источник: Аргументы и факты
Главный ЛОР Москвы рассказал, что делать при первых признаках «омикрона»
По словам Андрея Крюкова, для лечения нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства.
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Симптомы «омикрона» схожи с симптомами ОРВИ, в обоих случаях лечение нужно начинать с первых дней заболевания, заявил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.
Он напомнил, что в столице начал распространяться штамм коронавируса «омикрон». Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но считается более заразной.
Внимательно следите за своим самочувствием и, если почувствуете симптомы заболевания, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать.
Он уточнил, что симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой, это — заложенность носа, боль и першение в горле, и добавил, что лечить «омикрон» нужно привычными способами.
«Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4−5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день», — рассказал медик.
Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке.
Также оториноларинголог отмечает: «Важно помнить, что при легких и быстро проходящих симптомах достаточно симптоматического лечения, и о приеме каких-либо антибиотиков не может быть и речи. Эти препараты необходимо применять только по назначению врача и в строгом соответствии с намеченным курсом лечения».
Он напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции. Свежий воздух, в первую очередь, необходим пожилым и людям с хроническими заболеваниями.