Названы двадцать лучших супов мира

Плоды масличной пальмы придают жирность и аромат этому африканскому супу из дельты Нигера, в который также входят свежий сом, говядина и сушеные морепродукты. Он настолько популярен, что готовая смесь специй банга продается в магазинах. Большинство смесей включают африканский мускатный орех, семена клещевины, орима, джанса и листья белетете. Специи придают насыщенный красный соус, который является главной изюминкой супа: пропитайте его эба или шариком крахмала, двумя нигерийскими основными продуктами, приготовленными из маниоки, приготовленными разными способами.
Бульон кипятят в течение нескольких часов с корицей, звездчатым анисом и другими теплыми специями, чтобы создать чудесную ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой.
Фо считается одним из самых известных кулинарных товаров Вьетнама, но суп — это относительно новое блюдо, пишет Андреа Нгуен, автор «Поваренной книги фо».
И хотя современные фо-рестораны предлагают широкий выбор вкусов, суп с говядиной является оригинальной версией. К 1930 году, как объясняет Нгуен, суп подавали с ломтиками сырой говядины, осторожно приготовленными в бульоне.
Сегодня фо из говядины остается самой любимой версией во Вьетнаме, с вариантами, которые включают оригинальную сырую говядину, смесь сырой и приготовленной говядины, грудинки и сухожилий.
«Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе, — рассказывает CNN. — Борщ, часто покрытый жирной ложкой сметаны, совсем не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, лактоферментированного свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом. И хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение горячо оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию за внесение своей версии борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО».
Рыбацкое рагу превратилось в кулинарную икону, а буйабес сочетает в себе классические средиземноморские вкусы и делает блюдо синонимом прибрежного города Марсель. Шафран, оливковое масло, фенхель, чеснок и помидоры сочетаются со свежей морской рыбой. Когда-то эта рыба отражала дневной улов, но теперь все стало немного строже. По словам подписантов Хартии Буйабес 1980 года — коллективной попытки местных поваров обеспечить качество французского супа — самый аутентичный рецепт должен включать как минимум четыре вида морепродуктов, выбранных из списка, в который входят морской черт и крабы.
Кальдо Верде (Португалия)
Тонко нарезанная зелень смешивается с картофелем и луком в этом домашнем супе из винодельческого региона Минью в Португалии. Теперь суп — это кулинарная звезда от высококлассных кафе до деревенских кухонь, определение простой домашней еды. Во многих вариантах нежная португальская колбаса шурису придает супу дымный, соленый привкус, который делает суп еще более сытным. Наслаждайтесь также бокалом знаменитого вина винью верде Минхо.
Чорба фрик (Алжир, Ливия и Тунис)
Твердая пшеница, собранная в зеленом виде, добавляет сытности и питательности этому североафриканскому супу, который особенно популярен в священный месяц Рамадан. Нежные зерна впитывают в себя томатный бульон и ароматные специи, их вкус сочетается с нутом и тушеной курицей, говядиной или бараниной. Подавать с дольками лимона и ломтиком традиционного хлеба кесра.
Этот сливочный суп из креветок считается фирменным блюдом Арекипы, исторического перуанского города, окруженного высокими вулканами. Холодные ночи в горах идеально подходят для сытного блюда: нежные креветки плавают рядом с кусочками андского картофеля и кукурузы. Добавление аджи амарилло, перца чили с игристым фруктовым вкусом, добавляет приятную пряность, чтобы сбалансировать богатые и сливочные ингредиенты. Возможно, этим объясняется репутация супа как мощного афродизиака.
Летом в Андалусии стоит жаркая погода, идеально подходящая для того, чтобы охладиться тарелкой этого холодного овощного супа. Современная самая классическая версия включает помидоры, огурцы, чеснок и оливковое масло с добавлением горсти черствых панировочных сухарей для насыщенности.
Арабы привезли это блюдо на Пиренейский полуостров за несколько столетий до того, как испанцы попробовали помидоры, ингредиент Нового Света. Оригинал представлял собой смесь хлеба, чеснока и оливкового масла, растертых в ступке и приправленных уксусом.
Арахисовый суп (Западная Африка)
Как и многие кулинарные изыски, арахисовый суп игнорирует международные границы: мясо, рыба или курица, приготовленные на медленном огне в густом арахисовом супе, в странах Западной Африки — настоящая еда для утешения. Варианты варьируются от гамбийской домоды — национального блюда — до нигерийского блюда, приготовленного с горькой листовой зеленью. Независимо от страны, такие супы и тушеные блюда — сливочные, насыщенные и соленые, — приятное сочетание, которое часто получает огненную встряску от добавления перца чили «шотландская шляпа».
Гамбо (Соединенные Штаты)
Культуры и ароматы сливаются в этом сытном супе, который считается звездой кухни штата Луизиана, на которую повлияли западноафриканская, индейская и французская кухни. Варианты, приготовленные из морепродуктов, курицы и колбасы, сегодня являются одними из самых популярных, но существует множество способов приготовить это южное блюдо.
Измельченные, высушенные листья сассафраса придают многим рецептам гамбо характерную пряность. Некоторые повара загущают свой суп приготовленной мучной пастой, называемой ру, в то время как другие пользуются обжаренными ломтиками бамии. Всевозможные варианты каждый год выставляются на выставке World Champion Gumbo Cookoff в Нью-Иберии, штат Луизиана, где повара сражаются за серьезные права хвастаться званием суповых мастеров.
Когда солнце садится в месяц Рамадан, многие марокканцы разговляются тарелкой горячего рагу из нута. Корица, имбирь, куркума и перец придают согревающую остроту пикантному томатному бульону, который пропитывает нежный нут. Суп также широко распространен в Алжире. В то время как вегетарианские рецепты пользуются популярностью, самая классическая версия готовится на медленном огне с нежными кусочками баранины или другого мяса. Некоторые североафриканские евреи также готовят хариру, чтобы прервать ежегодный пост Йом Кипур.
Терпкий алычовый соус ткемали придает яркий пикантный вкус этому традиционному супу, который является одним из самых любимых блюд в Грузии. Он сделан из незрелых слив, кислая нота которых уравновешивает насыщенность жирной говядины и молотых грецких орехов, приготовленных в супе. Тем не менее ароматный удар исходит от хмели-сунели — смеси кориандра, чабера, пажитника, черного перца, календулы и многого другого.
Ланьчжоуский суп с лапшой из говядины (Китай)
Вытягивание лапши ла миан вручную для этого традиционного супа само по себе является искусством. Ремесленники используют мелкоизмельченную муку с высоким содержанием глютена и щелочной порошок, чтобы замесить эластичное тесто, затем вытягивают и складывают один кусок теста, чтобы получилось достаточно лапши для тарелки супа.
Положите лапшу в миску с говяжьим бульоном, чтобы приготовить суп мирового класса, в который входят нежная говядина, бледные ломтики редьки, масло чили и свежие травы. (В некоторых магазинах посетители могут даже попросить лапшу желаемой толщины и формы.).
Суп — это то, что едят на завтрак в большей части Мьянмы, где продавцы на тротуарах и в чайных лавках продают дымящиеся миски мохинги из огромных чанов. Суть этого супа с лапшой — ароматный бульон, сваренный с травами и загущенный поджаренной рисовой пудрой. Рыба добавляет насыщенности, а тонкая рисовая лапша идеально подходит для хлебания. Мохинга настолько любима, что из блюда на завтрак превратилась в перекус в любое время, и в каждом регионе есть свои особенности этого классического блюда.
Рубец, тушенный в течение нескольких часов в пикантном чесночном бульоне, является лучшим мексиканским средством от похмелья, но менудо выходит далеко за рамки утренних средств. Это фаворит на свадьбах и больших мероприятиях, когда огромная кастрюля традиционного супа может накормить десятки гостей.
Это абсолютная комфортная еда с добавлением мамалыги, которая получают свежий вкус от гарнира из сырого лука, чили и кинзы. Можно выбрать один из двух основных вариантов: «Менудо рохо» становится темно-красным из-за чили в бульоне, а «Менудо бланко» является более мягкой альтернативой.
Мокека-де-Камарау (Бразилия)
Пальмовое масло и помидоры окрашивают кокосовый бульон в теплый оранжево-красный цвет этого деликатеса из региона Баия в Бразилии, где местные жители едят дымящиеся миски даже в самые жаркие дни.
Однако настоящей изюминкой этого супа являются сладкие, нежные креветки, плавающие в бульоне. Традиционно moqueca de camarão готовят в горшке ручной работы, сделанном из черной глины и сока мангровых деревьев, а затем подают к столу в том же аутентичном сосуде.
Куриный суп с лапшой может достичь своей кулинарной вершины в этом пикантном индонезийском блюде. Такие специи, как свежая куркума, звездчатый анис, корица, лемонграсс и листья лайма, сочетаются с глубоким ароматом и вкусом, а вареные желтки яиц всмятку добавляют насыщенности. В каждой части Индонезии есть местная изюминка, суп также любят в Сингапуре, Малайзии и далеком Суринаме в Южной Америке, куда рецепт прибыл с яванскими иммигрантами.
Есть этот суп рекомендуют с жареным луком-шалотом, свежим лаймом и огненной россыпью нарезанного красного перца чили.
Сладкий, кислый, острый и соленый, великолепный бульон этого супа является идеальной «оберткой» для сладких, нежных креветок. Ароматные ингредиенты включают галангал, лемонграсс и листья лайма, а кусочки ярко-красного перца чили добавляют остроты.
Том ям гунг — это лишь одна из многих разновидностей супа том ям в Таиланде — эта версия обогащена жирными креветками и является фаворитом многих едоков.
Долго отвариваемые свиные кости придают интенсивный вкус этому классическому рамену, бульон которого выглядит мутным от кабачков и жира. Это визитная карточка префектуры Фукуока на южном острове Кюсю, но этот наваристый суп теперь подают в рамэн-шопах по всей Стране восходящего солнца (и миру). Тарелка не будет полной без кусочков свиной грудинки и клубка лапши.
Вареный рис или ячмень придают этому сливочному супу-йогурту особый вкус. Считается, что это блюдо защищает от простуды зимой; некоторые турецкие больницы даже подают йогуртовый суп выздоравливающим пациентам. Щепотка сушеной мяты помогает сбалансировать легкий привкус йогурта. Подавать рекомендуется с мягкой круглой лепешкой свежего лаваша.
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