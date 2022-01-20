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13:50 (мск), источник: РБК

Москва поставила абсолютный рекорд по числу заражений COVID за сутки

Число заражений COVID-19 в Москве впервые превысило отметку в 11 тыс. в сутки. Быстрый рост заболеваемости продолжается в столице с начала января.

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Источник: Reuters

За последние сутки в Москве выявлено 11 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Это новый максимум с начала пандемии, до сих пор худшим днем считалось 19 июня 2021 года, когда было объявлено о выявлении 9120 больных. С тех пор более 9 тыс. заражений за один день в Москве не фиксировалось ни разу.

За те же сутки в Москве умерло 70 заболевших коронавирусом ранее. Смертность от коронавируса в столице остается намного ниже пиков лета 2021 года: так, 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID.

По России в целом за последние сутки выявлено 38 850 заражений COVID-19. Абсолютный рекорд пока не побит — 6 ноября 2021 года сообщалось о 41 335 заражений. За те же сутки от болезни, по данным федерального оперативного штаба, умерли 684 человека.

Быстрый рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Москве с начала года.

3 января сообщалось лишь о 1335 новых заражениях, к 7 января их число выросло почти втрое (до 3694), а к 13-му — вчетверо (до 5490). 14 января мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ближайшие дни город ждет «серьезный рост заболеваемости», до 6−7 тыс. заражений в сутки. Однако уже 18 января стало известно о том, что их число превысило 8 тыс. В тот же день Собянин сообщил, что режим самоизоляции для пожилых людей в столице продлевается до 1 апреля.

Быстрый рост заболеваемости связывают с распространением в Москве нового, более заразного штамма вызывающего COVID коронавируса SARS-COV-2 («омикрон»). По словам Собянина, «омикрон» уже доминирует в столице, практически полностью вытеснив «дельту».

Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с “омикроном”.
Сергей Собянин

Мэр столицы также заверил, что больницы Москвы пока справляются с ростом числа заражений COVID-19, а потому дополнительных ограничений можно пока не вводить.

Евгений Калюков

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