РФПИ: «Спутник V» нейтрализует активность «омикрон» в два раза лучше, чем Pfizer

«Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина “Спутник V” формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму “омикрон” более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)», — отмечается в сообщении РФПИ.
Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
Исследование также показало, что «Спутник V» нейтрализует штамм «омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
В РФПИ подчеркивают, что полученные данные подтверждают результаты лабораторного исследования НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликованные на портале MedRxiv, которые демонстрируют высокую вируснейтрализующую активность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон», которая в дальнейшем усиливается при бустировании «Спутником Лайт».
«Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.