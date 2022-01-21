Журналистку сбила машина во время прямого эфира

Видео случившегося опубликовал у себя в Twitter американский журналист Ли Кей Говард (Lee K. Howard) в четверг, 20 января.
В ролике можно увидеть, что автомобиль наехал на женщину прямо во время репортажа, от удара она упала.
Однако уже через несколько секунд после аварии журналистка встала на ноги и продолжила вести эфир.
«Меня только что сбила машина, но я в порядке», — заявила она и добавила, что у нее перед глазами пронеслась вся жизнь.
Репортерша заверила, что не получила серьезных травм. По словам Йорги, это не первая ее авария: в студенческие годы американку уже сбивала машина.
«Вот это да, на этого репортера наехал автомобиль в прямом эфире, но она встала, чтобы завершить репортаж», — подписал ролик Говард.
Ранее сообщалось, что падающее световое оборудование чуть не убило репортера канала «Би-би-си» во время прямого эфира. Журналист среагировал на него немедленно: мужчина поймал установку и поставил ее на нужное место, а затем продолжил вести эфир.