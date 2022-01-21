Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 21 январяМеждународный день объятий, первая в мире атомная подводная лодка и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналистку сбила машина во время прямого эфира

В США машина сбила репортершу телеканала WSAZ Тори Йорги (Tori Yorgey) в прямом эфире.

Видео случившегося опубликовал у себя в Twitter американский журналист Ли Кей Говард (Lee K. Howard) в четверг, 20 января.

В ролике можно увидеть, что автомобиль наехал на женщину прямо во время репортажа, от удара она упала.

Однако уже через несколько секунд после аварии журналистка встала на ноги и продолжила вести эфир.

«Меня только что сбила машина, но я в порядке», — заявила она и добавила, что у нее перед глазами пронеслась вся жизнь.

Репортерша заверила, что не получила серьезных травм. По словам Йорги, это не первая ее авария: в студенческие годы американку уже сбивала машина.

«Вот это да, на этого репортера наехал автомобиль в прямом эфире, но она встала, чтобы завершить репортаж», — подписал ролик Говард.

Ранее сообщалось, что падающее световое оборудование чуть не убило репортера канала «Би-би-си» во время прямого эфира. Журналист среагировал на него немедленно: мужчина поймал установку и поставил ее на нужное место, а затем продолжил вести эфир.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиян обяжут маркировать домашних животных
Байден пообещал России невиданные санкции из-за Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь