17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музеи и театры в Нидерландах превратились в салоны красоты и спортзалы
Таким образом работники сферы культуры протестовали против коронавирусных ограничений в стране.
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Власти Нидерландов пересмотрели антикоронавирусные правила, которые ужесточили еще в конце декабря из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».
Сейчас чиновники разрешили возобновить работу салонов красоты и спортзалов с ограничением по количеству клиентов. А вот музеи, театры, а также бары и рестораны пока остаются закрытыми.
Работники сферы культуры посчитали это несправедливым и устроили акцию протеста «Театральный парикмахер», в ходе которой музеи и театры на один день превратились в парикмахерские, маникюрные салоны и спортзалы.
Например, посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра, в музее Ван Гога в Амстердаме делали маникюр, а галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в в спортивный зал, где посетители могли заниматься йогой и аэробикой среди картин, пишет Bloomberg.
Екатерина Гура