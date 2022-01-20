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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музеи и театры в Нидерландах превратились в салоны красоты и спортзалы

Таким образом работники сферы культуры протестовали против коронавирусных ограничений в стране.

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Власти Нидерландов пересмотрели антикоронавирусные правила, которые ужесточили еще в конце декабря из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Сейчас чиновники разрешили возобновить работу салонов красоты и спортзалов с ограничением по количеству клиентов. А вот музеи, театры, а также бары и рестораны пока остаются закрытыми.

Работники сферы культуры посчитали это несправедливым и устроили акцию протеста «Театральный парикмахер», в ходе которой музеи и театры на один день превратились в парикмахерские, маникюрные салоны и спортзалы.

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Например, посетители концертного зала Консертгебау могли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра, в музее Ван Гога в Амстердаме делали маникюр, а галерею музея Франса Халса в Харлеме превратили в в спортивный зал, где посетители могли заниматься йогой и аэробикой среди картин, пишет Bloomberg.

Екатерина Гура

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