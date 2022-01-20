Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда

Государственных наград также удостоился ряд чиновников. В частности, первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность».
Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет. Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил его «исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог». Глава государства добавил, что вклад первого президента Татарстана в развитие региона принес ему «высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране».
Алексей Миллер 31 января отпразднует 60-летний юбилей. Он родился в Санкт-Петербурге. После окончания Ленинградского финансово-экономического института работал инженером-экономистом. В 2000 году Миллер был заместителем министра энергетики России, а с 2001 года возглавляет правление «Газпрома».
Помимо российских государственных наград у Миллера есть орден Креста Венгерской Республики II степени за заслуги в энергетическом сотрудничестве; орден Святого Месропа Маштоца и орден Дружбы от Армении; орден «За заслуги перед Итальянской Республикой»; а также орден Труда I степени (Вьетнам).