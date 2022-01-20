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19:59 (мск), источник: Daily Storm

Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Он получил награду за «особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Государственных наград также удостоился ряд чиновников. В частности, первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет. Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил его «исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог». Глава государства добавил, что вклад первого президента Татарстана в развитие региона принес ему «высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране».

Алексей Миллер 31 января отпразднует 60-летний юбилей. Он родился в Санкт-Петербурге. После окончания Ленинградского финансово-экономического института работал инженером-экономистом. В 2000 году Миллер был заместителем министра энергетики России, а с 2001 года возглавляет правление «Газпрома».

Помимо российских государственных наград у Миллера есть орден Креста Венгерской Республики II степени за заслуги в энергетическом сотрудничестве; орден Святого Месропа Маштоца и орден Дружбы от Армении; орден «За заслуги перед Итальянской Республикой»; а также орден Труда I степени (Вьетнам).

Мария Поздеева

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