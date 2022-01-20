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20 января, источник: © РИА Новости

Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал он в Telegram-канале.

К своему посту глава госкорпорации добавил видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает на нем в небо.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране обсуждают возможность строительства космодрома. Отмечается, что это потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

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