20 января, источник: © РИА Новости
Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром.
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«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал он в Telegram-канале.
К своему посту глава госкорпорации добавил видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает на нем в небо.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране обсуждают возможность строительства космодрома. Отмечается, что это потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
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